Горячее водоснабжение на Гарнизонном в Туле наладят к 1 февраля

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По словам жителей домов на Гарнизонном проезде в Туле, на протяжении нескольких лет в их домах практически отсутствует горячее водоснабжение. Виной тому старая котельная, мощности которой для обслуживания всех домов не хватает.

Эту проблему администрация города начинала решать, начав строительство новой модульной котельной. Однако до запуска, запланированного на осень 2015 года, дело так и не дошло.

–Горячая вода в каких-то квартирах есть только рано утром или поздно вечером, а в каких-то ее нет неделями. Мы не можем нормально помыться. И такая ситуация с 2013 года. Все говорят, что вода будет только когда запустят котельную. Но никто не говорит, когда же это случится, –

говорится в обращении жителей дома №2 по Гарнизонному проезду, поступившем в региональное отделение ОНФ.

Еще одна проблема – плата за горячее водоснабжение. Несмотря на крайне сомнительное качество, услугу жители оплачивают в полном объеме, а рекомендованные перерасчеты уменьшают эту сумму не более чем на 2%.

В администрации Тулы пояснили, что в настоящее время горячее водоснабжение на данной территории осуществляется от котельной, находящейся на обслуживании ОП «Рязанское АО «ГУ ЖКХ».

– По вопросам нестабильной подачи горячей воды проводились неоднократные выходы на место комиссии с участием представителей Военной прокуратуры Тульского гарнизона, а также «Ростехнадзора», – уточнили в пресс-службе администрации.

Регулировка работы котельной, которая выполнялась ОП «Рязанское АО «ГУ ЖКХ», не давала положительных результатов. По инициативе администрации города данной организации было предложено привлечение специалистов АО «Тулатеплосеть» и МУП «Ремжилхоз» для выдачи рекомендаций по регулировке котельной. 8 января проводилась ревизия системы горячего водоснабжения на котельной с участием вышеупомянутых организаций.

Выявлена неисправность трубопровода – зашлакованность.

ОП «Рязанское АО «ГУ ЖКХ» рекомендовано выполнить работы по прокладке нового трубопровода. По информации ОП «Рязанское АО «ГУ ЖКХ», ремонт завершится 10 января. По итогам будет принято решение о необходимости дальнейшей регулировки системы.

Также сообщается, что строительство новой модульной котельной, которая будет осуществлять отопление и водоснабжение домов по Гарнизонному проезду, полностью завершено. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 февраля. После ее ввода вопросы горячего водоснабжения и отопления домов по Гарнизонному проезду будут полностью сняты.