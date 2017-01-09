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В Туле директора ООО «Арсенал» ждет суд за долги по зарплате

В Туле директора ООО «Арсенал» ждет суд за долги по зарплате

Фирма не испытывала финансовых трудностей, но зарплату тем не менее директор не платил

В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего бывшего директора ООО «Арсенал». Он обвиняется в полной и частичной невыплате зарплаты сотрудникам на протяжении нескольких месяцев.

– Обвиняемый, являясь директором ООО «Арсенал» с октября 2015 по  февраль 2016 года умышленно частично не выплачивал заработную плату 42 сотрудникам предприятия на общую сумму свыше 550 тыс. рублей, несмотря на то, что организация имело средства для погашения долга,–

сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Кроме того, с  ноября 2015 по март 2016 года он полностью не оплатил труд и иные перечислил иные причитающиеся законом выплаты 66 своим сотрудникам на общую сумму более 1,3 млн рублей.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 22:51 0
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