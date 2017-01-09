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По факту нападения мужчины на соседку, ее ребенка и полицейского в Туле следователи начали проверку

По факту нападения мужчины на соседку, ее ребенка и полицейского в Туле следователи начали проверку

Чтобы урезонить дебошира, полицейскому пришлось применить табельное оружие

Следственными органами СК РФ по Тульской области проводится проверка по факту нападения мужчиной на сотрудника полиции и совершения им других противоправных действий.

По предварительным данным, 9 января злоумышленник после ссоры со своей сожительницей поджег квартиру, расположенную на ул. Демидовской в Туле, после чего нанес ножевые ранения женщине, проживающей в соседней квартире, и угрожал ножом ее 4-летнему ребенку.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия мужчины, однако последний набросился на участкового уполномоченного с ножом. При задержании нападавшего и пресечении его действий полицейский выстелил мужчине в ногу из табельного оружия.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 21:50 0
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