Жительница Ясногорской деревни прописала трех узбеков и таджика
Но места для проживания им предоставлять и не собиралась. Вмешалась полиция.
Полицейские в Ясногорском районе выявили подозреваемую в фиктивной постановке на учёт иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Полицейскими Ясногорского района была установлена 32-летняя жительница деревни Тормино, которая фиктивно поставила на регистрационный учёт в собственном доме трёх граждан республики Узбекистан и одного гражданина республики Таджикистан.
Причём сама женщина не собиралась предоставлять иностранцам места для проживания, что является нарушением действующего миграционного законодательства.
Подозреваемая призналась в содеянном. В настоящее время в полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
Управление МВД России по Тульской области обращает внимание жителей региона, что работа органов правопорядка по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе. В случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлекаться к установленной законом ответственности.