Жительница Ясногорской деревни прописала трех узбеков и таджика

Полицейские в Ясногорском районе выявили подозреваемую в фиктивной постановке на учёт иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейскими Ясногорского района была установлена 32-летняя жительница деревни Тормино, которая фиктивно поставила на регистрационный учёт в собственном доме трёх граждан республики Узбекистан и одного гражданина республики Таджикистан.

Причём сама женщина не собиралась предоставлять иностранцам места для проживания, что является нарушением действующего миграционного законодательства.

Подозреваемая призналась в содеянном. В настоящее время в полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Управление МВД России по Тульской области обращает внимание жителей региона, что работа органов правопорядка по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе. В случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлекаться к установленной законом ответственности.