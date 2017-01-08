В Киреевском районе при пожаре пострадал человек
В деревне Зубаревка рано утром 8 января горел частный дом.
8 января 2017 года в 5.58 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в деревне Зубаревка Киреевского района.
На месте работали 4 пожарных расчета, которые прибыли на пожар через 9 минут. Пожар был ликвидирован в 6.15.
По сообщению МЧС, при пожаре пострадал 52-летний мужчина.
В результате происшествия одна часть дома сгорела, вторая выгорела.
Причина пожара устанавливается.
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