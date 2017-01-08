В Киреевском районе при пожаре пострадал человек

В деревне Зубаревка рано утром 8 января горел частный дом.

8 января 2017 года в 5.58 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в деревне Зубаревка Киреевского района.

На месте работали 4 пожарных расчета, которые прибыли на пожар через 9 минут. Пожар был ликвидирован в 6.15.

По сообщению МЧС, при пожаре пострадал 52-летний мужчина.

В результате происшествия одна часть дома сгорела, вторая выгорела.

Причина пожара устанавливается.