Алексей Дюмин посетил Рождественское богослужение

Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Накануне, в ночь с 6 на 7 января, губернатор Тульской области Алексей Дюмин присутствовал на Рождественском богослужении в Церкви Святой Троицы в селе Бёхово Заокского района.

Перед посещением храма Губернатор побывал в доме Василия Поленова, где представлено много подлинных экспонатов, рассказывающих об истории создания знаменитого православного прихода в Бёхово.

По завершении Рождественского богослужения глава региона поздравил всех прихожан и настоятеля храма иерея Димитрия с Рождеством Христовым, пожелав здоровья, мира и благополучия.

Церковь в Бёхово появилась благодаря художнику Василию Поленову. Строительство было начато в 1904 году и завершено осенью 1906 года. Освящена была церковь во имя Святой Троицы в 1907 году. Образцом плана и фасада церкви послужили новгородские храмы XII века: церковь Лазаря и Спаса–Нередицы в сочетании с архитектурными элементами северного деревянного зодчества. Форма купола заимствована у новгородского Софийского собора. Интерьер церкви во многом повторяет внутренний вид иерусалимского храма царицы Елены, построенного в VI веке. В оформлении интерьера церкви приняли участие друзья и ученики Поленова: И. Е. Репин, Е. Д. Поленова, А. Я. Головин, М. В. Якунчикова, Е. М. Татевосян, Н. В. Поленова и, конечно, сам художник.