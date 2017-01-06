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В 2016 году достигнут рекордно низкий индекс потребительских цен

В 2016 году достигнут рекордно низкий индекс потребительских цен

Общий индекс потребительских цен в Тульской области по состоянию на конец декабря завершившегося года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года – 105,6%.

Это практически совпадает с данными по России и ЦФО. Это - самый низкий показатель для нашего региона в текущем тысячелетии!

Напомним, что до сего момента самые низкие данные по индексу потребительских цен за 16 лет были зафиксированы в 2011-м (105,7%) и 2013-м (107,2%) годах. Наоборот, самые высокие темпы инфляции пришлись на 2000-й (121,7%), 2001-й (117,2%), 2003-й (116,7%) и 2015-й (112,9%) годы.

Если брать отдельно индекс по услугам, то здесь годовой показатель -  103,3%. Главная заслуга в столь низком уровне – сдерживание федеральными и региональными властями роста тарифов транспортные и на жилищно-коммунальные услуги. Ну, и кризис в сфере туризма, где путевки по внутренним российским маршрутам в цене менялись мало.

По продуктам питания показатель тоже невысокий: 104,8%. Причина – очень заметное удешевление в летне-осенний период местных овощей (яблоки, морковь, свекла, капуста, огурцы и помидоры), а также картофеля. Плюс – почти нулевые темпы изменения цен по мясной продукции. Что позволило во многом нивелировать рост цен на рыбу, молочные продукты, хлеб, крупы, чай, кондитерские изделия.

Индекс потребительских цен по непродовольственной группе товаров – самый высокий, 107,7%. Более всего удорожали табачные изделия, школьные товары, импортная бытовая техника, алкоголь, брэндовая одежда, обувь и парфюмерия.

В сравнении с соседними регионами тульские показатели – вполне сопоставимо-средние. В 2016 году потребительские цены практически везде были очень близки друг к другу. Кризис и здесь оказал свое «уравнивающее» влияние. 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 18:05 0
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