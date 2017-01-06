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В серьезной аварии под Тулой пострадал пятилетний ребенок
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В серьезной аварии под Тулой пострадал пятилетний ребенок

Столкнулись «Рено Меган» и «Киа Пиканто».

6 января на 12-м км автодороги «Тула-Новомосковск» произошла серьезная авария. О столкновении автомобилей «Рено Меган» и «Киа Пиканто» в 18.07 сообщили на телефон «Единой службы спасения-112».

По предварительным данным, в аварии пострадали оба водителя: 34-летняя женщина, которая находилась за рулем «Киа», и 51-летний водитель «Рено».

Кроме того, в ДТП пострадал пятилетний ребенок.

Троих пострадавших госпитализировали. Все обстоятельства выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

сегодня, в 20:32 0
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