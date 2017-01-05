В 2017 году с прилавков окончательно исчезнут сигареты без устрашающих картинок

В этом году истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию.

Пачки старого дизайна можно продавать во время переходного периода, который завершится в этом году. С ноября месяца информация на потребительской упаковке должна быть достоверной и не должна вводить потребителей в заблуждение.

На всех пачках должно быть написано: "Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества". Размер надписи будет не меньше 17 процентов от боковой поверхности пачки.

Слова "легкие", "мягкие", "ультратонкие" запрещено размещать на упаковке.

Запрещено украшать пачки информацией, вызывающей у людей ассоциации табачной продукции с продуктами питания или лекарствами. Однако для ментола сделали исключение.

Страшные картинки, изображающие последствия курения, должны занимать не менее 50% площади упаковки.

Все эти требования прописаны в регламенте, вступившем в силу в мае 2016 года. Но продавать сигареты, упакованные по старым правилам, разрешили до момента пока истечет срок действия декларации - до 15 ноября 2017 года.

Постановлением Правительства Роспотребнадзор определен уполномоченным органом по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований технического регламента.