В 2017 году с прилавков окончательно исчезнут сигареты без устрашающих картинок
В этом году истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию.
Пачки старого дизайна можно продавать во время переходного периода, который завершится в этом году. С ноября месяца информация на потребительской упаковке должна быть достоверной и не должна вводить потребителей в заблуждение.
На всех пачках должно быть написано: "Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества". Размер надписи будет не меньше 17 процентов от боковой поверхности пачки.
Слова "легкие", "мягкие", "ультратонкие" запрещено размещать на упаковке.
Запрещено украшать пачки информацией, вызывающей у людей ассоциации табачной продукции с продуктами питания или лекарствами. Однако для ментола сделали исключение.
Страшные картинки, изображающие последствия курения, должны занимать не менее 50% площади упаковки.
Все эти требования прописаны в регламенте, вступившем в силу в мае 2016 года. Но продавать сигареты, упакованные по старым правилам, разрешили до момента пока истечет срок действия декларации - до 15 ноября 2017 года.
Постановлением Правительства Роспотребнадзор определен уполномоченным органом по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований технического регламента.
Напомним, на 14,5% увеличены акцизы на сигареты, соответственно, в среднем пачка сигарет в этом году подорожает с 92 до 113 рублей.
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