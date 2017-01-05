В первом квартале 2017 года 1 кв м жилья в среднем будет стоить 33700 рублей

На основе этого показателя будут рассчитаны социальные выплаты для туляков.

На сайте администрации Тулы опубликован проект постановления «О показателе средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальном образовании город Тула на первый квартал 2017 года».

Согласно документу в первом квартале 2017 года 1 квадратный метр общей площади жилья в среднем стоит 33700 рублей.

На основе этого показателя будет рассчитан размер социальных выплат, предоставляемых на приобретение квартир за счет средств бюджета Тульской области.

Отметим, что по проекту приказа Минстроя России нормативы стоимости одного кв. м в среднем по стране будет равен 37208 рублей. Максимальное значение установлено в Москве – 90,4 тысяч рублей.