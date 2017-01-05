Администрация Тулы проверила, как убраны дворы

Фото администрации Тулы.

Инспекторы вышли с проверками по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 5 января рейд прошел на улицах Демьянова, Новомосковской, Кауля, Металлургов, Калинина, Кирова и др.

- Специалисты проверяют придомовые территории и территории хозяйствующих субъектов на предмет наличия дворников, уборки от снега и наледи, обработки противогололедным материалом, ликвидации ледяных образований (сосулек) с карнизов и водосточных труб. В случае выявления нарушений управляющим компаниям и хозсубъектам выдаются требования, - сообщает городская администрация.

Напомним, управляющие компании обязаны зимой удалять снег и наледь с крыш, очищать от наледи и снега околоподъездную территорию, а тротуары обрабатывать противогололедными материалами.

Накануне нового года ГЖИ Тульской области опубликовала предупреждение: