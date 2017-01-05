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Администрация Тулы проверила, как убраны дворы
Фото администрации Тулы.

Администрация Тулы проверила, как убраны дворы

Инспекторы вышли с проверками по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 5 января рейд прошел на улицах Демьянова, Новомосковской, Кауля, Металлургов, Калинина, Кирова и др.
 
- Специалисты проверяют придомовые территории и территории хозяйствующих субъектов на предмет наличия дворников, уборки от снега и наледи, обработки противогололедным материалом, ликвидации ледяных образований (сосулек) с карнизов и водосточных труб. В случае выявления нарушений управляющим компаниям и хозсубъектам выдаются требования, - сообщает городская администрация.
 
 
Напомним, управляющие компании обязаны зимой удалять снег и наледь с крыш, очищать от наледи и снега околоподъездную территорию, а тротуары обрабатывать противогололедными материалами.
 
 
Накануне нового года ГЖИ Тульской области опубликовала предупреждение: 
 
«Информируем, что управляющие организации должны оперативно устранять образовавшиеся наледи и производить ограждение опасных зон. Ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов предусмотрена частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ».
сегодня, в 16:10 0
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