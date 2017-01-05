Где погулять в Туле 5 января

Гид по праздничным мероприятиям для детей и взрослых.

5 января в учреждениях культуры Тульской области пройдет ряд праздничных мероприятий

Тульский областной художественный музей

Тула, ул. Ф. Энгельса, 64

В 11:00 и 17:00 пройдет Интерактивная программа «Ребятам о зверятах». Юные туляки познакомятся с миром животных и посмотрят спектакль в Музейном театре теней по мотивам русской народной сказки «Зимовье зверей». Вход платный. 0+

В 13:00 и 15:00 состоится Интерактивная программа «Новогодняя сказка». Первая часть программы – мастер-класс для детей и родителей «Дед Мороз. Игрушка из бумаги». Во второй части дети посмотрят спектакль Музейного театра теней «Как Мороз себе шубу шил». Вход платный. 0+

В 18:00 пройдет мастер-класс по керамике от Ольги Андреевой «Знакомство с тульской городской игрушкой и основами лепки. Лепим птичку». На мастер-классах в школе ремесел посетители познакомятся с историей тульской городской игрушки, узнают о ее особенностях и, конечно, научатся основным приемам работы с глиной. 6+.

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 “Тульский рабочий”

Тула, Московский вокзал

В 13:00 и 16:00 состоится Новогодний квест на бронепоезде «Генерал Мороз». Вниманию посетителей будет предложен рассказ о том, как встречали Новый год в военное время, как выглядела фронтовая елка, и какие поздравительные открытки получали наши воины от своих родных. А еще предстоит познакомиться с рассказом солдата о тех невероятных событиях, которые иногда случаются в новогоднюю ночь, даже в окопах. Вход платный. 12+

Музей П.Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10

В 13:00 и в 16:00 для всех желающих состоится Мастер-класс «Народная кукла-закрутка "Благополучница". Вход платный. 6+

Территория Тульского кремля

В 13:00 состоится детский новогодний утренник с конкурсной игровой программой «Новый год зажигает огни». Представление, организованное коллективами Чернского района, пройдет в живой, интересной форме. Вход свободный. 0+

В 15:00 туляков и гостей города ждут на концертно-развлекательной программе для детей и взрослых «Новогодняя карусель». В программе: театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, игры для детей и взрослых, концертные номера художественной самодеятельности МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтёрское Узловского района. Вход свободный. 0+

Выставочный зал

Тула, Красноармейский проспект, 16

В 14:00 туляков и гостей города приглашают на Рождественский мастер-класс (pop-up открытка). Для мастер-класса необходимо принести с собой открытки, которые хочется сделать объемными. Запись на мероприятие обязательна, и осуществляется по тел.: 56-09-92. Вход платный. 12+

В 15:00 состоится новогодний квест «По следам художников». В конце прохождения игры каждый получит небольшой подарок. Вход платный. 6+

Тульский областной краеведческий музей

Тула, ул. Советская, 68

В 14:00 состоится тематическая авторская экскурсия Полозова Е.М. «Першинская псовая охота великого князя Н.Н. Романова». Экскурсия будет посвящена самобытному явлению в русском национальном быту, народной жизни и культуре, существовавшей в 1887 – 1917 гг. в с. Першине Алексинского уезда Тульской губернии, знаменитой комплектной псовой охоте великого князя Н.Н. Романова. Вход платный. 12+

В 18:00 состоится неформатная НЕобзорная экскурсия «По ступеням Краеведческого музея». Посетители смогут познакомиться с историей здания Тульского областного краеведческого музея. Вход платный. 6+