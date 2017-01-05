4 января в Тульской области две иномарки съехали в кювет

На 294-м км автодороги М-2 «Крым» автомобиль "Опель-Омега" съехал в кювет. Авария произошла примерно в 20.00 4 января.

В тот же день в 21:32 на телефон "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о ДТП на 319-м км дороги М-4 "Дон". Здесь в кювет съехал автомобиль "Рено-Логан".

В результате ДТП погиб 17-летний юноша, пассажир данного автомобиля. Пострадала также его мама, которая была госпитализирована в ЦРБ г. Ефремова с травмами различной степени тяжести.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.