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В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева
Фото МЧС России по Тульской области и пресс-службы правительства

В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева

Пункты размещены на опасных участках федеральных дорог.

На 219 км трассы М-4 "Дон" и на 177 км трассы М-2 Крым для водителей спасатели развернули пункты обогрева.

 

 

Каждый из пунктов обогрева представляет собой утепленную  надувную палатку (пневмокаркасный модуль) общей вместимостью 20 человек,  рядом с которой находится грузовой автомобиль на базе шасси ГАЗ-66. Также пункты включают в себя автономные дизельные пушки и полевые кухни.  

 

 

Начальник отделения информационного обеспечения УМЧС России по Тульской области Максим Пряхин:

Максим Пряхин

Пункты размещены на аварийноопасных участках федеральных дорог, на которых в случае ДТП, снежных заносов или других чрезвычайных ситуаций могут появиться большие заторы из транспорта.

 

В большой палатке водители смогут отдохнуть, согреться, пообедать, попить чаю, зарядить мобильные телефоны, автомобильные аккумуляторы. Для удобства людей предусмотрен набор столов, стульев, есть 2 спальных места. Кроме того, имеется запас топлива, дрова, микроволновка, термосы, валенки, одеяла, канистры с водой, крупы, чай и тульские пряники.

Запасы топлива и питания рассчитаны на 3 суток автономного пребывания. 

 

 

Пункты обогрева обеспечены средствами радио- и видеоосвязи.

Отметим, что по оперативному прогнозу МЧС 5 января в Тульской области днем -7…-2. Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

 

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В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева, Фото: 1
В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева, Фото: 2
В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева, Фото: 3
В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева, Фото: 4
В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева, Фото: 5
В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева, Фото: 6
В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева, Фото: 7
В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева, Фото: 8
В Тульской области развернуты два мобильных пункта обогрева, Фото: 9
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