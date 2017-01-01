Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области
Щёкинские спасатели накормили горожан кашей и чаем
Получить угощение и просто согреться морозным вечером мог любой желающий.
31 декабря 2016 года на улице Ленина города Щекино сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области развернули полевую кухню. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В меню полевой кухни — традиционная, приготовленная на дровах, гречневая каша с тушенкой и сладкий чай. Желающих попробовать было как обычно много.
Интересно, что работа полевых кухонь, организованных Главным Управлением, пользуются большой популярностью у горожан, не только в новогоднюю ночь, но и в другие праздники.
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