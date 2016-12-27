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Как будет ходить транспорт в новогодние праздники

Как будет ходить транспорт в новогодние праздники

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января и в рождественскую ночь с 6 на 7 января - общественный транспорт будет ходить до четырех утра.

В связи с проведением праздничных мероприятий 01 января 2017 года коммерческий транспорт (автолайны) будут ходить до 03.00 по следующим маршрутам: №№ 4, 9,12/15, 32, 35, 50, 58, 62, 63, 64, 65, 66.

Также, согласно постановлению администрации города Тулы от 12.12.2016 №5646 «Об организации движения транспорта в период проведения массовых общегородских мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам», движение муниципального транспорта в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года и в рождественскую ночь с 6 на 7 января 2017 года будет организовано следующим образом:

м-та

Схема движения

Кол-во транспортных средств

Время работы на маршруте

Трамвайный транспорт

3

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская -Чулковский мост - ул.Советская - ул. Мосина – ул.Деммидовская плотина – ул. Плеханова - Щегловская Засека

2

22:10 - 04:11

9

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Демидовская плотина -ул. Мосина - ул. Советская – Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Плеханова - ул. Металлургов

2

22:19 - 04:13

12

пос. Менделеевский - проспект Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - проспект Ленина - пос. Менделеевский

2

22:00 - 04:00

14

Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская– ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе

2

22:03 - 04:00

Троллейбусный транспорт

1

М.Гончары – ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - проспект Ленина – ст. Южная (и обратно)

2

22:05 - 04:12

2

ул. Курковая - ул. Луначарского - ул.Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр-т - ул. Д. Ульянова - ул.Болдина – ул. Короленко – пр. Ленина - ст.Южная (и обратно)

2

22:00 - 04:19

6

Московский в-л - ул. Путейская – Красноармейский проспект -ул. Советская – ул.Октябрьская – Московское шоссе - пос. Горелки (и обратно)

2

22:22 – 04:00

10

ст. Южная – проспект Ленина – ул. Советская - Чулковский мост - ул.Пролетарская - ул.Ложевая - Трамвайное депо

1

22:14 – 04:13

Стоимость проезда будет составлять 25 рублей, согласно постановлению правительства Тульской области от 31.10.2014 №542.

Пассажирский транспорт на время новогодних праздников будет работать по штатному расписанию выходных дней.

С расписанием городского пассажирского транспорта можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Тулы здесь.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:36 +1
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