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Белевца осудят за убийство собутыльника, мешавшего спать

Белевца осудят за убийство собутыльника, мешавшего спать

Между двумя выпивавшими вместе мужчинами произошла ссора из-за того, что младший из них не хотел ложиться спать сам и мешал окружающим.

Суворовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Белевского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ходе предварительного следствия установлено, что 19 ноября 2016 года в частном доме в поселке Ровно Белевского района Тульской области обвиняемый выпивал с 34-летним сыном своей сожительницы.

В процессе употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора из-за того, что молодой человек не хотел ложиться спать сам и мешал другим.

В ходе конфликта ранее судимый 61-летний мужчина толкнул потерпевшего рукой в грудь, отчего тот упал на диван и ударился головой об угол шкафа, получив ушибленную рану головы с обильной кровопотерей. От этих повреждений он скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:03 +1
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