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Градсовет разрешил застройку на улице Свободы в Туле

Градсовет разрешил застройку на улице Свободы в Туле

Одним из пунктов обсуждения на градостроительном совете 27 декабря был вопрос о строительстве в районе улиц Первомайская, Свободы, Льва Толстого и Бундурина.

На градсовете обсудили строительство на ул. Свободы, 52 новостройки и благоустройство прилегающей территории. Напомним, застройку обсуждали еще на прошлом заседании градостроительного совета, потом — на публичных слушаниях.

Докладчиком сегодня выступил глава тульской администрации Евгений Авилов. Он сообщил, что размещение жилого дома в этом квартале допустимо по назначению использования земель.

Проект был одобрен на публичных слушаниях, и администрация города считает возможным размещение здесь новостройки.

Сергей Гончаров, начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору:

- На сегодняшний день количество машиномест увеличено, как и просили участники публичных слушаний. Мы считаем возможным разрешить застройку.

Представитель от министерства культуры доложил, что подготовлен необходимый проект охранной зоны, в связи с этим застройка может быть реализована.

На публичных слушаниях проект вызвал вопросы у жителей. 

Николай Михалин, один из учредителей застройщика, рассказал о том, какие договоренности были достигнуты:

- Жители говорили, что территория находится в неудовлетворительном состоянии. О том, что здесь находятся аварийные объекты, что угрожает безопасности пешеходов. Жители также просили детскую площадку и большую парковку.

Михалин отчитался, что количество машиномест на парковке в зоне застройки теперь соответствует количеству квартир. Пообещал двухуровневый подземный паркинг на 108 машин. Также застройщик готов обустроить парковочные карманы на улице.

- Что касается коммуникаций, мы полностью проработали этот вопрос и получили необходимые согласования.

Сергей Панин, главный инженер «Водоканала» рассказал о возможности присоединения коммуникаций новостройки к городским сетям:

- Проходящие по улице Льва Толстого коммуникации способны принять и выдать необходимые объемы (водопровод и водоотведение).

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов:

- Жители жалуются на то, что уже сейчас не хватает напора воды на верхних этажах, а на нижних канализационные стоки идут обратно. Что же будет потом?

Представитель «Водоканала» ответил, что проблему решат.

На заседании обсудили и владение земельным участком, на котором планируется строительство.

Застройщик готов взять землю на условиях льготной аренды.

В итоге строительство было одобрено. Инспекции по охране памятников рекомендовано рассмотреть вопрос передачи объекта культурного наследия («Дома губернатора», который находится на этом земельном участке) из федеральной собственности в муниципальную, чтобы впоследствии сдать его в аренду застройщику.

Застройщик готов благоустроить «Дом губернатора» с дальнейшим использованием, если здание передадут ему в аренду. Концепция есть.

Если застройщик выйдет на стройплощадку уже весной 2017 года, срок строительства определен в 2 года.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:49 +1
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