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Валокордин в следующем году будут продавать по рецепту
Фото otravlen.ru

Валокордин в следующем году будут продавать по рецепту

Потому что в его составе содержится спирт.

Недавно стало известно, что спиртосодержащие препараты и известная настойка боярышника будут отпускаться в аптеках по рецепту. Теперь дело дошло и до валокордина. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Хлопонин.

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту», — цитирует ТАСС Хлопонина.

Валокордин в аптеках планируют отпускать по рецепту со второго квартала 2017 года.

сегодня, в 13:23 +1
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