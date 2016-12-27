Валокордин в следующем году будут продавать по рецепту

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Потому что в его составе содержится спирт.

Недавно стало известно, что спиртосодержащие препараты и известная настойка боярышника будут отпускаться в аптеках по рецепту. Теперь дело дошло и до валокордина. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Хлопонин.

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту», — цитирует ТАСС Хлопонина.

Валокордин в аптеках планируют отпускать по рецепту со второго квартала 2017 года.