Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Сочи
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Сочи.
«Жители Тульской области глубоко сочувствуют горю тех, кто потерял в этой авиакатастрофе своих родных и близких», - говорится в сообщении главы региона.
Алексей Дюмин также направил телеграмму со словами соболезнования в связи с трагедией министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Самолет ТУ-154 пропал с радаров в 5.40, вскоре после вылета из Сочи. В самолете находились военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 92 человека.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Прочее