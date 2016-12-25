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Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Сочи

Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Сочи

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Сочи.

«Жители Тульской области глубоко сочувствуют горю тех, кто потерял в этой авиакатастрофе своих родных и близких», - говорится в сообщении главы региона.

Алексей Дюмин также направил телеграмму со словами соболезнования в связи с трагедией министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Самолет ТУ-154 пропал с радаров в 5.40, вскоре после вылета из Сочи. В самолете находились военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 92 человека.

 

 

сегодня, в 13:07 0
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