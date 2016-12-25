Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Сочи

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Сочи.

«Жители Тульской области глубоко сочувствуют горю тех, кто потерял в этой авиакатастрофе своих родных и близких», - говорится в сообщении главы региона.