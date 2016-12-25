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Александр Бастрыкин наградил тульских следователей
Фото пресс-службы СК.

Александр Бастрыкин наградил тульских следователей

Председатель Следственного комитета РФ провел в Туле оперативное совещание.

22 декабря 2016 года Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел в следственном управлении по Тульской области оперативное совещание с руководителями следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, расположенных в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Тульской области.

После докладов руководителей управлений по субъектам и обсуждения актуальных вопросов Александр Бастрыкин наградил знаком отличия «За службу закону» ряд сотрудников следственных органов СК России, среди которых четыре сотрудника следственного управления по Тульской области.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности Председатель Следственного комитета вручил награды следователям Центрального и Зареченского межрайонных следственных отделов по г. Тула, следственных отделов по городу Новомосковск и городу Киреевск.

В завершении мероприятия Александр Бастрыкин пожелал в преддверии наступающего Нового года успехов всем сотрудникам СК России.

сегодня, в 12:58 0
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Тула

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