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Тульская область - в тройке лидеров по исполнению программ капремонта

Тульская область - в тройке лидеров по исполнению программ капремонта

Также среди лучших оказались Белгородская область и Республика Татарстан.

Эксперты Центра «Народная экспертиза» Общероссийского народного фронта разработали рейтинг регионов по исполнению программ капитального ремонта за 9 месяцев 2016 года. Рейтинг сформирован на основании шести основных показателей, характеризующих качество организации региональными органами власти капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

По каждому показателю регионы выстраивались от худшего значения к лучшему, а номер места, занятого в ряду, являлся количеством набранных баллов. Чем выше сумма баллов по всем показателям, тем более высокую позицию в рейтинге получал регион.

При расчете показателей для формирования рейтинга были использованы данные АИС «Реформа ЖКХ» – интернет-портала открытых данных, на котором граждане могут ознакомиться в том числе с оперативной информацией о реализации программ капитального ремонта в своих регионах.

В тройку лидеров рейтинга вошли Республика Татарстан, Белгородская и Тульская области.

Регион набрал большое количество балов по показателю доли выполненных работ в период с 2014 года по сентябрь 2016 года. Также высокие показатели достигнуты по сумме взносов собственников на капремонт, собираемости взносов граждан и количеству домов, включенных в программу капремонта.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 20:31 0
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