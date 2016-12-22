В Тульской области стартовал марафон, посвящённый 100-летию органов ЗАГС
В рамках марафона в регионе состоятся мероприятия, которые послужат укреплению авторитета семьи, повышению её значимости.
22 декабря во Дворце бракосочетаний Тулы состоялся официальный старт марафона, посвящённого 100-летию со дня образования органов ЗАГС Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В церемонии приняли участие председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова, глава
Татьяна Абросимова напомнила: 18 декабря 1917 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров издал декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», который положил основу создания новой государственной структуры. Этот день считается днём образования органов записи актов гражданского состояния.
—В 2017 году мы отмечаем 100-летний юбилей образования органов ЗАГС. Сегодня стартует юбилейный марафон, посвящённый этой знаменательной дате. Эстафета будет проходить по всей территории Тульской области. В рамках марафона запланировано проведение ряда массовых мероприятий в муниципальных образованиях области, — сообщила Татьяна Абросимова.
Все мероприятия, которые в рамках юбилейного марафона будут проводиться в течение 2017 года,, возрождению в семьях духовно-нравственных традиций и в целом улучшению демографической ситуации в Тульской области.
Право открытия юбилейного марафона было предоставлено «золотым» юбилярам семейной жизни из Венёвского района Петру Михайловичу и Раисе Сергеевне Фёдоровым.
Эстафету празднования столетия органов ЗАГС принял Венёвский район. Специальный символ марафона, выполненный в форме сердца, был торжественно передан главе