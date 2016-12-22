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Дети Героев России получат 200 тысяч рублей

Дети Героев России получат 200 тысяч рублей

Председатель Тульской областной Думы подвел итоги работы.

Сергей Харитонов подвёл итоги законотворческой работы Тульской областной Думы:

– За этот период депутатами была проделана серьезная работа по формированию регионального законодательства. Самый важный из рассмотренных – закон о бюджете области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Как и в предыдущие годы, основной финансовый закон региона сохранил социальную направленность.

Предусмотрена индексация размера выплат, компенсаций и льгот, предоставляемых в соответствии с законами Тульской области.

Значительные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных организаций дошкольного и общего образования – 818,4 миллиона рублей в 2017 году. 122 миллиона – на строительство и ремонт сельских Домов культуры. Запланировано финансирование строительства новых объектов, в их числе – корпуса Тульской детской областной клинической больницы, Крапивенский психоневрологический интернат, завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Веневе, Узловой, Шатске.

В течение полугода приняты законы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса.

Продлено действие льготных налоговых ставок для впервые зарегистрированных налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения.

На пополнение бюджета и повышение занятости населения нацелены изменения, которые внесены сегодня в закон «О туристской деятельности на территории Тульской области».

С 1 января 2017 года разграничиваются полномочия между органами государственной власти Тульской области по созданию благоприятных условий для развития туризма в регионе. Повышению туристической привлекательности области будет способствовать развитие региональных музеев.

Принятые на сегодняшнем заседании изменения в закон «О музеях и музейном деле в Тульской области», дают региону преимущественное право приобретения музейных предметов и коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации.

В декабре исполнилось 75 лет героической обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны. В связи с этой знаменательной датой Губернатором были предложены изменения в областной закон «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы».

В частности, единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей в равных долях получат дети Героев Российской Федерации, посмертно удостоенных этого звания за оборону Тулы. Изменения в закон вступят в силу в начале 2017 года.

Следующий год в России объявлен Годом экологии. Учитывая это, мы надеемся на то, что существенный шаг вперед будет сделан в ликвидации несанкционированных свалок, наведении порядка с вывозом отходов.

В течение осенней сессии были внесены изменения в закон об административных правонарушениях: введена административная ответственность за отсутствие договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, который должен заключаться в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в сфере благоустройства.

Существенные изменения произошли на проезжей части дорог области. Особенно это заметно в Туле. Депутаты внесли корректировки в закон, регулирующих вопросы эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями.

Сегодня мы в первом чтении приняли законопроект «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с осуществлением общественного контроля в Тульской области», который внес на рассмотрение в Думу Алексей Геннадьевич Дюмин.

Цель – создание института общественных инспекторов из числа активных жителей области.

Работа над проектом закона будет продолжена в следующем году. В течение осенней сессии Дума исполнила свои полномочия по формированию нескольких важных органов.

Назначено 12 членов нового состава Общественной палаты Тульской области, 7 членов избирательной комиссии Тульской области с правом решающего голоса, 7 представителей общественности в квалификационную коллегию судей региона.

Уважаемые коллеги! Я благодарю вас за работу. Поздравляю с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Примите мои самые искренние пожелания счастья, радости, успеха во всех начинаниях. Надеюсь на дальнейшую плодотворную совместную работу.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 12:22 −6
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