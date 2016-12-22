Почта: Виновная сотрудница уволена и возместила ущерб

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Myslo уже сообщал, что в Черни экс-начальник почтового отделения присвоила свыше 200 тысяч рублей.Кроме денег женщина также украла с рабочего места материальные ценности на сумму 15 тысяч рублей.

Суд признал бывшего руководителя отделения почтовой связи Долматово виновной в присвоении и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей. Как сообщила Татьяна Сомова, главный специалист по корпоративным коммуникациямУФПС Тульской области-филиал ФГУП «Почта России», факт правонарушения был выявлен сотрудниками предприятия в ходе проведения внутренней проверки, после чего все материалы незамедлительно передали в правоохранительные органы. Филиал оказываль максимальное содействие следствию.

Виновная сотрудница полностью возместила причиненный материальный ущерб, в настоящее время она уволена.

Аппаратом управления Тульского филиала принимаются дополнительные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи.