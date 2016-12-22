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Александр Балберов: «Кто решил, что общественником должен стать каждый?»

Александр Балберов: «Кто решил, что общественником должен стать каждый?»

На заключительном заседании Тульская облдума рассмотрела законы о региональной Общественной палате и об общественном контроле. Понравилось это не всем.

Предполагается, что Общественная палата может осуществлять общественный контроль в форме мониторинга, экспертизы и публичных слушаний и обсуждений.

Также изменено количество членов Общественной палаты будущих созывов – 45 вместо 36 ныне действующих.

Кстати, в минувший вторник на заседании Общественной палаты Тульской области были приняты еще 12 членов, рекомендации которым давали общественные организации региона.

А вообще общественный контроль, согласно законопроекту, смогут осуществлять и Общественная палата, и общественные советы при Тульской областной Думе и органах исполнительной власти, а также общественные советы муниципальных образований региона.

Зампредседателя Тульской областной Думы Александр Балберов прокомментировал законопроект об общественном контроле, о котором говорил в своем Послании депутатам Госдумы Президент РФ, а в Послании депутатам Тульской облдумы Алексей Дюмин:

– Грех не выступить на заключительном заседании. У меня ощущение, что где-то принято решение, что каждый человек должен стать общественником, патриотом и бесплатно работать на благо страны. Только скажите, к какому году?! Мы – депутаты, нас избрал народ, мы общественная организация с государственными полномочиями.

То есть наш народный депутатский контроль уже не устраивает?! Зачем нужен Общественный совет при облдуме?!

Если мы мы идем по сценарию «даёшь стране угля, пусть мелкого, но много!» – я против. Я за то, чтобы принимать законы, которые касаются жизни туляков.

Напомним, что после оглашения Послания Алексея Дюмина депутатам Тульской областной Думы Александр Балберов говорил:

«Основной мыслью выступления губернатора стало утверждение, что самые главные инвестиции – это инвестиции в человека. И здесь я полностью на стороне Алексея Геннадьевича Дюмина».

 

Депутат Александр Рем пояснил суть законопроекта об общественном контроле:

 

Александр Рем

– У нас много разных общественных объединений, и нужно просто определить, кто может быть общественным контролером, чтобы некоторые общественные объединения не вели деструктивную деятельность, прикрываясь народным контролем.

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 12:19 +1
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