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Тест на широкий кругозор: сможете ли вы ответить хотя бы на половину вопросов?

Тест на широкий кругозор: сможете ли вы ответить хотя бы на половину вопросов?

Это довольно простой тест, вам будет легко!

Отвлекитесь от новостей и разгрузите голову. 

 

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