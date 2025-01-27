Уроженка Новомосковска Ирина Салтыкова станет судьей нового шоу «Суперстар!»

Фото НТВ.

За звание «суперстара» будут бороться 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы. Участие в проекте примут: заслуженные артистки Российской Федерации Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Лена Катина, Азиза и Корнелия Манго, а также певцы Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев.

Нововведение юбилейного сезона: в каждом выпуске к постоянным звёздным судьям — Лере Кудрявцевой, Сергею Соседову и Стасу Пьехе — будет присоединяться один из участников прошлых сезонов «Суперстара!». В первом эпизоде четвёртое судейское кресло займет участница третьего сезона шоу, певица Ирина Салтыкова.



Ведущими проекта выступят Вадим Такменев и Наташа Королева.

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