  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Уроженка Новомосковска Ирина Салтыкова станет судьей нового шоу «Суперстар!» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Уроженка Новомосковска Ирина Салтыкова станет судьей нового шоу «Суперстар!»
Фото НТВ.

Уроженка Новомосковска Ирина Салтыкова станет судьей нового шоу «Суперстар!»

1 февраля в 20.20 на телеканале НТВ состоится премьера пятого юбилейного сезона музыкального шоу.

За звание «суперстара» будут бороться 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы. Участие в проекте примут: заслуженные артистки Российской Федерации Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Лена Катина, Азиза и Корнелия Манго, а также певцы Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев.

Нововведение юбилейного сезона: в каждом выпуске к постоянным звёздным судьям — Лере Кудрявцевой, Сергею Соседову и Стасу Пьехе — будет присоединяться один из участников прошлых сезонов «Суперстара!». В первом эпизоде четвёртое судейское кресло займет участница третьего сезона шоу, певица Ирина Салтыкова.

Ведущими проекта выступят Вадим Такменев и Наташа Королева.

12+
 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
шоу СуперстарНТВ
Люди
Ирина Салтыкова
Место
НовомосковскТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тест на широкий кругозор: сможете ли вы ответить хотя бы на половину вопросов?
Тест на широкий кругозор: сможете ли вы ответить хотя бы на половину вопросов?
В Тульской области вводят новые требования по благоустройству общественных пространств
В Тульской области вводят новые требования по благоустройству общественных пространств
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.