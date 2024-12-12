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Конфликт из-за отключений электричества в поселке Дачном: сети переходят новому владельцу
Фото Алексея Пирязева.

Конфликт из-за отключений электричества в поселке Дачном: сети переходят новому владельцу

Жители поселка в Пролетарском округе пожаловались, что сидят без света. Оказалось, проблема глубже.

«Проводов — как в Таиланде!»

12 декабря в редакцию Myslo обратились жители Дачного поселка:

«В Пролетарском районе, около КБП, Дачный проезд, молодой человек, некий представитель подрядчика, отключил весь поселок — около 40 домов. С 8 утра нет света, в домах есть дети, вбивают какие-то столбы. Производятся серьезные работы, причем в зимний период. Никакие разрешения никто не представил».

Корреспонденты Myslo выехали на место. В 1-м Дачном проезде уже стоит новая подстанция, рабочие устанавливают новые бетонные столбы. Старые (деревянные, покосившиеся), говорят, будут убирать.

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Сам Дачный поселок — это небольшой кусок частного сектора от Щегловской засеки до улицы Бондаренко. С одной стороны — КБП и лесхоз, с другой — многоквартирные дома. Всего в поселке около 140 домов.

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Как рассказали рабочие, поселок — это как государство в государстве: «Проводов — как в Таиланде».

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Ветхие опоры и огромное количество провисших столетних проводов уже сомнительного качества, подстанции прямо на участках, у кого-то есть счетчик, у кого-то — нет. Кто-то запитан от Тульского опытного лесхоза, кто-то — от «Сплава». Доступ в электрошкафы не ограничен — недалеко до несчастного случая.

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Некоторое время назад в поселке начались работы по приведению поселковых электросетей в порядок. 

Дело в том, что раньше поселок и часть улицы Щегловской были запитаны от «Сплава». С этого года предприятия ОПК не могут больше являться поставщиками ресурсов, и предприятие от поселка отказалось с перспективой передачи его «Россетям». Сети же в поселке и вовсе долгое время считались бесхозными. Так, жители рассказали нам, что некоторые дома во время ноябрьского урагана 2-3 дня оставались без света —

кто будет убирать оборвавшие провода деревья, если сети — ничьи?

К тому же, по нашим данным, большая часть жителей Дачного платила в месяц за электричество по 400 рублей — по среднему тарифу, — пользуясь им на всю катушку: счетчики не поверены, делай что хочешь. Некоторые электричество попросту воровали. А предприятие же платило поставщику за поселок ежемесячно сумму, превышающую десяток миллионов. 

Передать непригодные устаревшие сети другому владельцу было бы странным, поэтому в поселке была затеяна масштабная реконструкция электросетевого хозяйства.

Понравилось это не всем. 

«Денег хотят срубить с нас!»

В поселковом чате разгорелись жаркие споры.

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Часть жителей поселка волновало то, что электричество теперь станет дороже, что «подключат всем 220, а за остальное доплачивайте». Другие переживали, что сидят без света: «Да когда ж всё это кончится?..» Третьи — что работы могли провести и зимой.

— Да это хорошо, что сети перестанут быть бесхозными! — рассказала одна из жительниц Дачного поселка. — У нас были ужасные провода, щитки все гнилые, старые… Электричество вырубалось у нас постоянно, по поводу и без: дожди, ветер, от погоды зависели. И никто чинить не приезжал — сети ничьи. А так как нас сейчас к городу подключат, будет хоть куда обращаться за помощью. Ну, то, что без света люди сидят сейчас, так это и потерпеть можно же. 

В прошлом году из-за ливней отключалось электричество, некому было нам помочь. Те же люди панику поднимали, что приходится своими силами ремонтировать, деньгами скидывались. Всех это жутко не устраивало, писали в администрацию, писали в энергетические компании, чтобы у нас порядок навели. И вот нас подключат к городу. Логично же, что сначала нужно отключить электричество, чтобы подключить к новой сети. И работа эта не одного дня. Большинство это прекрасно понимают. Но мы ж россияне, нам что ни делай — все плохо.

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К Новому году всё будет

О том, какие работы идут в поселке и когда свет перестанут отключать, спросили у Алексея Клименко, главного инженера ООО «Диммер» — подрядной организации «Россетей».

Алексей Клименко

— Сети в поселке были бесхозными, теперь все электросетевое хозяйство возьмет на баланс ПАО «Россети». Но для того чтобы их принять, необходимо выполнить реконструкцию существующей ЛЭП-6/0,4 кВ, которая сейчас находится в ненормативном состоянии. Уже построили новую подстанцию на 400 кВт, которая будет питать все дома в микрорайоне: весь поселок Дачный, часть улицы Щегловской, магазин «Светофор» (бывшее здание пилорамы + автомастерские). Меняем старые деревянные опоры на новые бетонные.

Жителям на границе балансовой принадлежности ставят новые электрические приборы учета: теперь они стоят на улице, на вводе в дом, поэтому учет электроэнергии станет прозрачным; поскольку минимизировать электропотери — тоже важная задача.

Мощность будет ограничена автоматическим выключателем. То есть если на вводе 220 В, то мы ограничиваем 5 кВт, ставя однополюсный автоматический выключатель на ток 25 А; если 380 — 15 кВт с автоматическим выключателем 25 А. Станут потреблять больше — электричество будет отключаться. В случае если мощности будет недостаточно, на портале можно будет оставить заявку на ее увеличение. 

Отмечу, что всем оставят тот класс напряжения, который зарегистрирован в «ТНС-энерго Тула», например, если установлен опломбированный трехфазный прибор учета, то на опоре будет установлен интеллектуальный трехфазный прибор учета.

По словам Алексея, есть жители, которые не согласны с работами по поводу выноса счетчиков и ограничения мощности. Самое большое недовольство у некоторых жителей вызывает то, что впоследствии придётся платить.

Тем не менее работы в поселке обещают завершить до Нового года.

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сегодня, в 19:40 +1
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