Тульские спортсмены попали в основной состав сборной России по рукопашному бою

Юные мастера боевого искусства готовятся к первенству мира.

В Туле прошло первенство России по рукопашному бою с участием более 1100 спортсменов из 61 региона.

Сборная Тульской области, состоящая из 60 человек, завоевала множество медалей и несколько раз заняла вторые места в командном зачёте.

Среди победителей: Иван Борискин, Евгений Гарбуз, Валерий Тумасян, Александра Чигарина и Николай Холодков. Ксения Азимова выполнила норматив мастера спорта России.

Победители и призёры вошли в основной состав сборной России для участия в первенстве мира в мае в Бишкеке. Тульских спортсменов готовили тренеры: Джавид Ахадов, Андрей Гарбуз, Александр Бушин, Рабазан Багомедов, Андрей Щербинин, Станислав Ивасишин, Артур Вартеванян, Алексей Дубоносов, Ярослав Улитин.