Миляев: «Мы с вами дожили до тех времен, когда все трубы сгнили»

По словам главы региона, власти пытаются решать эти вопросы комплексно.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Дмитрий Миляев на встрече с сельскими старостами объяснил, почему проблемы с водой и отоплением в регионе решаются так долго. По его словам, главная причина — изношенность инфраструктуры.

«Мы с вами дожили до тех времён, когда все трубы сгнили. И централизованно долгие годы никто системой жилищно-коммунального хозяйства, к сожалению, не занимался», — признал глава региона. 

Он отметил, что сейчас власти пытаются решать эти вопросы комплексно. Например, в Новомосковске, Узловой и Киреевском районе уже действуют трёхлетние программы ремонта. С этого года такая работа началась и в Одоевском районе.

Миляев подчеркнул, что работа идет по двум направлениям:

  • Магистральные сети: в Туле и других городах меняют огромные водоводы (диаметром до 900 мм), проложенные 40 и более лет назад. Это нужно, чтобы авария на одной трубе не оставляла без воды половину города.
  • Локальные сети: меняют трубы меньшего диаметра внутри населённых пунктов.

Губернатор призвал старост активнее задавать вопросы и использовать инструменты, такие как программа «Народный бюджет» и «Наш район».

«Даже если сегодня этот вопрос не нашёл решение, значит, найдёт завтра. Не спросили — глава забыл. Проявляйте эту активность… это создаёт возможности для решения этих самых вопросов», — подчеркнул чиновник. 

Он заверил, что работа по замене труб будет продолжена по программе до 2030 года, шаг за шагом решая застарелые проблемы.

