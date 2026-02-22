В Туле проходят чемпионат и первенство области по смешанному боевому единоборству 

Завершится соревновательный день профессиональным турниром «Битва за Тулу».

Фото Алексея Пирязева.

22 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» стартовали чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрастных категориях 12-13, 14-15 лет.

Турнир послужит отборочным этапом, определяющим участников сборной. Сформированная команда Тульской области будет представлять регион на чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа, всероссийских состязаниях и других стартах.

Завершится соревновательный день профессиональным турниром «Битва за Тулу» — «Спецоперация „Буревестник“». Прямая трансляция будет доступна на сайте Myslo.