Туляк об улице Карпова: «Из-за снега пешеходная зона превратилась в полосу препятствий, где легко сломать ногу!»

По словам нашего читателя, дети вынуждены пробираться через снежные завалы по дороге в школу.

Фото читателя.

В редакцию Myslo обратился туляк Сергей. Он рассказал, что улица Карпова завалена снегом, пешеходам там сложно передвигаться.

«У нас есть улица Карпова. Это важная транспортная артерия, но тротуары и остановки там не чистили, судя по всему, всю зиму. 21 февраля я специально потратил три часа, прошел по этому маршруту и сделал десятки фотографий. Остановочные павильоны в сугробах, пешеходная зона превратилась в полосу препятствий, где легко сломать ногу. Но самое страшное — это подход к Центру образования № 5 (корпус № 2) со стороны остановки „Ст. Северная“. Дети вынуждены пробираться через снежные завалы по дороге в школу. Это прямая угроза их здоровью», — пишет Сергей.

По его словам, он обратился с этой проблемой к главе администрации Илье Беспалову в соцсетях. Однако проблема пока не была решена.

«Если ситуация не изменится, я буду вынужден обратиться в прокуратуру и СК», — заявил туляк.