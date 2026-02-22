  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк об улице Карпова: «Из-за снега пешеходная зона превратилась в полосу препятствий, где легко сломать ногу!» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляк об улице Карпова: «Из-за снега пешеходная зона превратилась в полосу препятствий, где легко сломать ногу!»

По словам нашего читателя, дети вынуждены пробираться через снежные завалы по дороге в школу.

Туляк об улице Карпова: «Из-за снега пешеходная зона превратилась в полосу препятствий, где легко сломать ногу!»
Фото читателя.

В редакцию Myslo обратился туляк Сергей. Он рассказал, что улица Карпова завалена снегом, пешеходам там сложно передвигаться. 

«У нас есть улица Карпова. Это важная транспортная артерия, но тротуары и остановки там не чистили, судя по всему, всю зиму. 21 февраля я специально потратил три часа, прошел по этому маршруту и сделал десятки фотографий. Остановочные павильоны в сугробах, пешеходная зона превратилась в полосу препятствий, где легко сломать ногу. Но самое страшное — это подход к Центру образования № 5 (корпус № 2) со стороны остановки „Ст. Северная“. Дети вынуждены пробираться через снежные завалы по дороге в школу. Это прямая угроза их здоровью», — пишет Сергей.

По его словам, он обратился с этой проблемой к главе администрации Илье Беспалову в соцсетях. Однако проблема пока не была решена. 

«Если ситуация не изменится, я буду вынужден обратиться в прокуратуру и СК», — заявил туляк.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:10 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нечищенная дорога снег
Погода в Туле 22 февраля: переменная облачность и потепление до нуля градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 февраля: переменная облачность и потепление до нуля градусов
сегодня, в 09:00, 190 2333 6
В Тульской области в «Снежном субботнике» приняли участие более 36 тысяч человек
Жизнь Тулы и области
В Тульской области в «Снежном субботнике» приняли участие более 36 тысяч человек
сегодня, в 10:00, 80 2363 -10
Жители Щёкино остались без воды
Жизнь Тулы и области
Жители Щёкино остались без воды
сегодня, в 14:05, 34 1611 2
В Тульской области в 2025 году произвели 5,6 тыс. тонн сметаны
Жизнь Тулы и области
В Тульской области в 2025 году произвели 5,6 тыс. тонн сметаны
сегодня, в 19:30, 27 242 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле проходят чемпионат и первенство области по смешанному боевому единоборству 
В Туле проходят чемпионат и первенство области по смешанному боевому единоборству 
В ремесленном дворе «Добродей» в Туле сожгли чучело Масленицы
В ремесленном дворе «Добродей» в Туле сожгли чучело Масленицы

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.