«Битва за Тулу — 2026»: это было круто!

В воскресенье, 22 февраля, в областной столице было по-настоящему жарко: здесь разразилось неистовое сражение — турнир «Битва за Тулу —Спецоперация „Буревестник“». Местом ее проведения стала переполненная «Тула-Арена» — посмотреть на соревнование пришли 3000 зрителей.

Турнир без каких-либо сомнений стал самым зрелищным спортивным событием уходящей зимы. В октагон вышли сильнейшие бойцы: мастера спорта РФ, участники СВО и ветераны боевых действий — мужчины силы, характера и стального духа.

Накануне боев, 21 февраля, в торгово-развлекательном центре «Макси» состоялась дуэль взглядов — традиционная часть подготовки к предстоящим зрелищным соревнованиям. Соперники встретились лицом к лицу, чтобы схлестнуться взглядами. У каждого была своя тактика: кто-то использовал психологическое давление и сразу принялся устрашать противника, кто-то не стал показывать эмоции и вышел с каменным лицом, а были и те, кто решил взять юмором. Посмотреть, как это было, можно здесь.

Торжественное открытие турнира состоялось в 19.00. От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева собравшихся приветствовал его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев. Он отметил, что турнир проводится в преддверии одного из самых значимых государственных праздников — Дня защитника Отечества. Этот день символизирует мужество, силу духа, верность долгу и ответственность за свою страну. Особый смысл событию придает и то, что 2026-й объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом единства народов России.

«Это решение подчеркивает важность сплоченности общества, взаимной поддержки и общей ответственности за будущее страны. И спорт, особенно такие дисциплины, как смешанные единоборства, наглядно демонстрирует: сила — в единстве, уважении и командном духе. Смешанные единоборства — это не только спорт. Это характер, дисциплина, уважение к сопернику и умение идти до конца. Именно такие качества всегда были и остаются основой побед — и на спортивной арене, и в жизни», — сказал Михаил Пантелеев.

Также к присутствующим обратился советник губернатора, депутат Тульской областной Думы, председатель региональной федерации MMA Илья Степанов:

«Так случилось, что сегодня Прощеное воскресенье. Поэтому ребята, которые будут сейчас показывать свои навыки и драться, сначала пусть подерутся, а потом простят друг друга. Отдельные слова благодарности — губернатору Дмитрию Миляеву и правительству Тульской области. Они всегда нас поддерживают. Мы на протяжении уже почти 10 лет проводим мероприятия. И те, кто приходит каждый раз, видят, как эволюционирует „Битва за Тулу“. И в этот раз вы увидите нечто новое: будут кулачные бои. Всем хорошего вечера! Это будет здоровский опыт для бойцов и тех, кто на трибунах».

И бойцы не подкачали! С самого первого поединка зрители стали свидетелями красочных и невероятных схваток! Открывали турнир Шамиль Омаров из Москвы и Руслан Голушко из Новомосковска. Победу одержал Руслан — на это ему потребовался один раунд.

— Спасибо всем, кто приехал поддерживать меня. Я долго и упорно готовился к бою. Получилось так, как получилось. Спасибо сопернику за участие, — сказал Голушко.

Во втором поединке сразились Абдулгамид Сайпулаев и туляк Арсений Князев. Уверенным победителем из этой схватки вышел наш земляк.

— Хочу передать привет маме — со мной все в порядке! Спасибо моему тренеру и моей команде. Я выиграл только благодаря вам, — отметил Арсений Князев.

В третьей и четвертой паре сильнейшими оказались также туляки: Кирилл Мирошниченко победил Николая Милимова из Омска, а Салимчон Мачидов по прозвищу Исфаринский лев не оставил шансов Ивану Бянкину из Тарусы.

В пятом и шестом боях в октагоне продолжали царить местные бойцы: Артем Дьячков был сильнее Дмитрия Дедищева из Севастополя, а Гамзат Курбанов — Константина Бесфамильного из Москвы.

После этого поединка настало время той самой анонсированной Ильей Степановым новинки — кулачного боя. Перед многотысячной толпой в октагон вышли белорус Дмитрий Баханович и сочинец Роман Чернышов. Представитель Бобруйска в ожесточенной схватке оказался сильнее уроженца Сочи.

Наш земляк Антон Кравцев вырвал победу в восьмом поединке вечера. Его оппонентом был москвич Гисмет Мирзалиев. В паре № 9 бились участник специальной военной операции из Калининграда Артем Анкудинов и представитель МО РФ из Новомосковска Александр Абашкин. Победа досталась бойцу из Калининграда.

— Спасибо организаторам этого прекрасного вечера, Туле — за теплый прием и, конечно, сопернику, — сказал Абашкин.

В десятом поединке вечера новомосковец Алексей Будрин оказался сильнее Хожиакбара Тажибаева из Кыргызстана.

В соглавном бою турнира произошла настоящая сенсация: непобедимый до этого вечера Шариф Искандаров уступил рязанцу Валерию Сергееву!

А главным событием и украшением грандиозного вечера стал прощальный бой за пояс Элмана Сафарова, чемпиона мира, Европы и восьмикратного чемпиона России. Против него сразился дагестанский боец Арсен Мархугаджиев.

— Как только мне позвонили и предложили этот бой, я сразу согласился, потому что знаю Элмана, знаю, что он крепкий, очень опытный боец. Летом в прошлом году я видел его бой и уже тогда предложил подраться с ним, — рассказал спортсмен Myslo накануне поединка.

Зрелищная битва именитых бойцов завершилась уверенной победой Элмана Сафарова. Победу в последнем поединке нашему земляку принес удушающий прием.

— Все получилось так, как я и хотел. В конце первого раунда почувствовал, что соперник подустал, — надо бороться. Результатом доволен. Спасибо всем за такую мощную поддержку! — сказал победитель схватки.