Как в Центральном парке отметили Масленицу: фоторепортаж

Было весело и вкусно!

Как в Центральном парке отметили Масленицу: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

22 февраля в Центральном парке Тулы с размахом отметили Масленицу. Гостей ждали концерты, ярмарка тульских мастеров, веселые игры, конкурсы блинопеков и многое другое.

Смотрите большой фоторепортаж с масленичных гуляний:

Галерея
показать все фотографии

Фотограф:
сегодня, в 18:06 +2
Место
Тула Центральный парк
Прочее
Масленица
