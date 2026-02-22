Как в Центральном парке отметили Масленицу: фоторепортаж

22 февраля в Центральном парке Тулы с размахом отметили Масленицу. Гостей ждали концерты, ярмарка тульских мастеров, веселые игры, конкурсы блинопеков и многое другое.
Смотрите большой фоторепортаж с масленичных гуляний:
Галерея
Было весело и вкусно!
22 февраля в Центральном парке Тулы с размахом отметили Масленицу. Гостей ждали концерты, ярмарка тульских мастеров, веселые игры, конкурсы блинопеков и многое другое.
Смотрите большой фоторепортаж с масленичных гуляний:
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен