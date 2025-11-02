  1. Моя Слобода
«Тулица» проиграла «Уралочке-НТМК» на выезде

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу соперниц.

«Тулица» проиграла «Уралочке-НТМК» на выезде
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Нижнем Тагиле прошла игра 6-го тура Суперлиги по волейболу. Местная «Уралочка-НТМК» принимала «Тулицу». Хозяйки площадки оказались сильнее гостей — 3:1 (25:13, 26:28, 25:12, 25:17).

Главный тренер тульской команды Алексей Лазневой прокомментировал итоги матча:

— «Уралочка» показала хороший качественный волейбол, мы такого сегодня показать в трех партиях из четырех не смогли.

Напомним, что следующая игра у «Тулицы» — домашняя. Матч пройдет 8 ноября в 17.30 в спорткомплексе «Тула-Арена». Билеты уже в продаже. 

