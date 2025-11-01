«Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Омичкой»

Билеты уже в продаже.

Фото Дмитрия Дзюбина.

8 ноября в 17.30 в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч 7-го тура Суперлиги по волейболу «Тулица» — «Омичка». Об этом рассказала клубная пресс-служба.

Билеты можно приобрести в кассах «Арены» в день игры с 14.30 до 18.00 или онлайн.