  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Омичкой» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Омичкой»

Билеты уже в продаже.

«Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Омичкой»
Фото Дмитрия Дзюбина.

8 ноября в 17.30 в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч 7-го тура Суперлиги по волейболу «Тулица» — «Омичка». Об этом рассказала клубная пресс-служба. 

Билеты можно приобрести в кассах «Арены» в день игры с 14.30 до 18.00 или онлайн.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулицаволейбол
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
сегодня, в 07:00, 73 897 4
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
Жизнь Тулы и области
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
вчера, в 18:18, 197 7688 -33
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
Жизнь Тулы и области
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
сегодня, в 06:09, 42 5533 2
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
сегодня, в 09:11, 38 6890 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ночью 3 ноября под Орловским путепроводом перекроют движение
Ночью 3 ноября под Орловским путепроводом перекроют движение
Опубликован график работы тульских больниц в ноябрьские праздники
Опубликован график работы тульских больниц в ноябрьские праздники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.