За порядком в Туле в праздничные выходные проследят дежурные

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 2 ноября, дежурный – начальник главного управления администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев.

3 ноября за порядком проследит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Алексей Терехов.

4 ноября будет дежурить начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Владимир Маринин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).