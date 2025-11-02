В Туле гаишники устроили массовую проверку водителей: видео

С 1 по 4 ноября сотрудники Госавтоинспекции Тульской области на территории всего региона проводят массированные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Так, только за вечер субботы в Туле выявлено 76 административных правонарушений, из них:
- три водителя были пьяными за рулем,
- шесть ездили без прав,
- семь нарушили правила перевозки детей в легковых автомобилях,
- один водитель отказался останавливаться по требованию сотрудников ГАИ,
- 13 пешеходов нарушили ПДД.
Кроме того, на специализированную стоянку перевезли 15 единиц транспортных средств.
Для дальнейшего разбирательства в полицию доставили двух человек, в действиях которых усматриваются признаки преступления по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
На протяжении всех выходных дней сотрудники ДПС будут нести службу в усиленном режиме.