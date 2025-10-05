Тульские спортсмены выступили на «Кубке Защитников Отечества»

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Во Владимирской области в городе Коврове прошло региональное комплексно-физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества».

В соревнованиях приняли участие свыше 130 ветеранов из 14 регионов: Липецкой, Владимирской, Архангельской, Псковской, Ярославской, Рязанской, Ивановской, Костромской, Калужской, Тверской, Тульской и Московской областей, республики Мордовия и города Москвы.

Как сообщает губернатор Дмитрий Миляев, туляки показали отличные результаты. В пауэрлифтинге Иван Гурьянов завоевал серебряную медаль.

Алексей Савельев стал бронзовым призером. Максим Шеломенцев стал вторым в дарст.

В волейболе сидя наша команда заняла третье место.