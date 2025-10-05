  1. Моя Слобода
Тульские спортсмены выступили на «Кубке Защитников Отечества»
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Тульские спортсмены выступили на «Кубке Защитников Отечества»

Соревнования прошли во Владимирской области.

Во Владимирской области в городе Коврове прошло региональное комплексно-физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества».

photo_2025-10-05_11-04-40.jpg

В соревнованиях приняли участие свыше 130 ветеранов из 14 регионов: Липецкой, Владимирской, Архангельской, Псковской, Ярославской, Рязанской, Ивановской, Костромской, Калужской, Тверской, Тульской и Московской областей, республики Мордовия и города Москвы.

photo_2025-10-05_11-04-39 (2).jpg

Как сообщает губернатор Дмитрий Миляев, туляки показали отличные результаты. В пауэрлифтинге Иван Гурьянов завоевал серебряную медаль.
Алексей Савельев стал бронзовым призером. Максим Шеломенцев стал вторым в дарст.

photo_2025-10-05_11-04-39.jpg

photo_2025-10-05_11-04-38.jpg

В волейболе сидя наша команда заняла третье место.

