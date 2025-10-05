В пятиэтажке на улице Седова загорелась квартира

Сегодня, 5 октября, в Туле в одной из пятиэтажек на улице Седова произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, загорелась квартира на пятом этаже.
Спустя семь минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Пожар был оперативно потушен на площади 5 квадратов.
Пострадавших нет. Пожарные эвакуировали 15 человек.
От МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причину происшествия предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.