В пятиэтажке на улице Седова загорелась квартира

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 5 октября, в Туле в одной из пятиэтажек на улице Седова произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, загорелась квартира на пятом этаже.

Спустя семь минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Пожар был оперативно потушен на площади 5 квадратов.

Пострадавших нет. Пожарные эвакуировали 15 человек.

От МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причину происшествия предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

