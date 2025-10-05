  1. Моя Слобода
В пятиэтажке на улице Седова загорелась квартира
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В пятиэтажке на улице Седова загорелась квартира

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 5 октября, в Туле в одной из пятиэтажек на улице Седова произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, загорелась квартира на пятом этаже. 

Спустя семь минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Пожар был оперативно потушен на площади 5 квадратов.

Пострадавших нет. Пожарные эвакуировали 15 человек.

От МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причину происшествия предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.
 

сегодня, в 17:54 0
