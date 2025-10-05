В Богородицком дворце-музее открылась выставка японского искусства из частной коллекции

Фото Тульского музейного объединения.

В Богородицком дворце-музее и парке открылась выставка «Япония: Талант! Вдохновение! Мастерство!». Организаторами выступили Мария Гращенко и Екатерина Пономаренко. Они занимаются реализацией проектов передвижных культурно-просветительских выставок в художественных музеях России.

На выставке посетители познакомились с аутентичным декоративно-прикладным искусством Японии середины 20 века. Здесь представлены экспонаты из частной коллекции Марии Гращенко, исследователя японского традиционного кимоно. Все вещи она собирала в Японии в течение нескольких лет.

— Данная выставка — это своего рода попытка прикоснуться к

бесконечно красивой, неповторимой и очень загадочной японской культуре. Постараться понять ее через знакомство с японскими традиционными ремеслами. Символический смысл и истории, которые рассказывают нам эти вещи, дают возможность по-новому взглянуть на уникальность собственной культуры и на то, как важно гордиться своей страной, уважать ее традиции и бережно передавать их из поколения в поколение, — рассказывают организаторы.

Как сообщает Тульское музейное объединение, на выставке представлены женские кимоно и накидки хаори, пояса оби, различные виды кукол и аксессуаров, ксилографии и декоративные веера. Все эти вещи — талантливый и кропотливый труд японских ремесленников.

Каждый сюжет, изображенный на предметах, глубоко символичен — «красноголовые» журавли и изгибистые сосны несут в себе пожелание долгой жизни и несгибаемой силы духа; пара деревянных кукол Ооутининге рассказывает нам историю о любви и желает благополучия в семейной жизни, гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной.

Выставка продлится до 23 ноября. 0+