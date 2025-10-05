  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Богородицком дворце-музее открылась выставка японского искусства из частной коллекции - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Богородицком дворце-музее открылась выставка японского искусства из частной коллекции
Фото Тульского музейного объединения.

В Богородицком дворце-музее открылась выставка японского искусства из частной коллекции

В экспозиции представлены женские кимоно и накидки хаори, пояса оби, различные виды кукол и аксессуаров, ксилографии и декоративные веера.

В Богородицком дворце-музее и парке открылась выставка «Япония: Талант! Вдохновение! Мастерство!». Организаторами выступили Мария Гращенко и Екатерина Пономаренко. Они занимаются реализацией проектов передвижных культурно-просветительских выставок в художественных музеях России. 

На выставке посетители познакомились с аутентичным декоративно-прикладным искусством Японии середины 20 века. Здесь представлены экспонаты из частной коллекции Марии Гращенко, исследователя японского традиционного кимоно. Все вещи она собирала в Японии в течение нескольких лет.

— Данная выставка — это своего рода попытка прикоснуться к
бесконечно красивой, неповторимой и очень загадочной японской культуре. Постараться понять ее через знакомство с японскими традиционными ремеслами. Символический смысл и истории, которые рассказывают нам эти вещи, дают возможность по-новому взглянуть на уникальность собственной культуры и на то, как важно гордиться своей страной, уважать ее традиции и бережно передавать их из поколения в поколение, — рассказывают организаторы. 

Как сообщает Тульское музейное объединение, на выставке представлены женские кимоно и накидки хаори, пояса оби, различные виды кукол и аксессуаров, ксилографии и декоративные веера. Все эти вещи — талантливый и кропотливый труд японских ремесленников.

Каждый сюжет, изображенный на предметах, глубоко символичен — «красноголовые» журавли и изгибистые сосны несут в себе пожелание долгой жизни и несгибаемой силы духа; пара деревянных кукол Ооутининге рассказывает нам историю о любви и желает благополучия в семейной жизни, гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной.

Выставка продлится до 23 ноября. 0+

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:00 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
выставка японского искусства
Погода в Туле 5 октября: облачно, небольшой дождь и до +15
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 октября: облачно, небольшой дождь и до +15
сегодня, в 09:00, 163 2287 4
Синоптики дали прогноз на зиму
Жизнь Тулы и области
Синоптики дали прогноз на зиму
сегодня, в 11:49, 60 8216 -4
Названы 10 самых распространенных фраз мошенников, по которым можно легко вычислить обман
Жизнь Тулы и области
Названы 10 самых распространенных фраз мошенников, по которым можно легко вычислить обман
сегодня, в 12:28, 32 1903 0
Губернатор Тульской области поздравил учителей с профессиональным праздником
Жизнь Тулы и области
Губернатор Тульской области поздравил учителей с профессиональным праздником
сегодня, в 10:30, 21 552 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В первом матче нового сезона «Тулица» уступила краснодарскому «Динамо»
В первом матче нового сезона «Тулица» уступила краснодарскому «Динамо»
Тульские спортсмены выступили на «Кубке Защитников Отечества»
Тульские спортсмены выступили на «Кубке Защитников Отечества»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.