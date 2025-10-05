  1. Моя Слобода
«Арсенал» сыграл вничью с «Соколом» на выезде
Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» сыграл вничью с «Соколом» на выезде

Матч завершился со счетом 1:1.

В Саратове прошла игра 13-го тура Первой лиги. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с местным «Соколом» — 1:1.

Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. А оружейники сравняли на 52-й минуте, гол забил Пенчиков.

Фотограф:
сегодня, в 15:05 +1
