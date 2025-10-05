«Арсенал» сыграл вничью с «Соколом» на выезде

В Саратове прошла игра 13-го тура Первой лиги. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с местным «Соколом» — 1:1.
Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. А оружейники сравняли на 52-й минуте, гол забил Пенчиков.
Матч завершился со счетом 1:1.
