«Арсенал» сыграл вничью с «Соколом» на выезде

Фото Алексея Пирязева.

В Саратове прошла игра 13-го тура Первой лиги. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с местным «Соколом» — 1:1.

Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте. А оружейники сравняли на 52-й минуте, гол забил Пенчиков.