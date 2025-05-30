Велогонщики команды «Марафон-Тула» поборются за медали Гран-при Санкт-Петербурга

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Вслед за Гран-при Тулы, где команда завоевала 22 медали, большинство гонщиков команды выйдут на старт в северной столице. Соревнования пройдут со 2 по 5 июня.

Спринтерская команда будет представлена полным составом, включая чемпиона Европы Александра Дубченко, который, несмотря на падение в кейрине на Гран-при Тулы, готов вернуться к выступлениям. Екатерина Евланова присоединится к команде после участия в трековых соревнованиях в Японии, где она выступает в нейтральном статусе.

В темповых видах программы выступят призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призеры Кубка мира Диана Климова и Мария Аверина, чемпионка мира среди юниорок Инна Абайдуллина, а также Александра Юрченко, Мирослав Суятин и Анна Изотова, одержавшая победы во всех своих индивидуальных видах программы на Гран-при Тулы.

– Это второй важный трековый старт в весенне-летней части сезона для нас и последний из крупных российских стартов до чемпионата страны, который является для нас основным в сезоне, – отметил генеральный менеджер команды Александр Егоров. – Проверим свои силы на Гран-при Санкт-Петербурга и, уверен, будем бороться за самые высокие места во всех видах программы.

В понедельник, 2 июня на велодроме «Локосфинкс» будут разыграны медали в командных гонках и командном спринте, 3 июня — в индивидуальной гонке, 4 июня пройдут решающие заезды в спринте и омниуме, 5 июня — в кейрине и мэдисоне.