В Алексине погибшего полицейского обвинили в смерти собственной дочери: суд прекратил дело

Теперь Татьяна Шаманова, потерявшая мужа и дочь, будет добиваться справедливости в суде апелляционной инстанции.

В Алексине суд рассмотрел дело об обвинении 40-летнего подполковника полиции Сергея Шаманова в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Страшное ДТП произошло 13 мая 2023 года на трассе М-2 «Крым». На высокой скорости автомобиль Сергея влетел в машину дорожной службы. Водитель погиб на месте, а его 16-летняя дочь Даша получила многочисленные травмы и позже скончалась в больнице.

Об этой запутанной истории мы писали здесь.

Уголовное дело в отношении погибшего Сергея Шаманова дважды пытались прекратить по нереабилитирующим основаниям. Его вдова Татьяна, категорически не согласна с такой позицией следствия и прокуратуры: она уверена, что её муж не мог предотвратить аварию. Об этом же говорят и результаты экспертизы.

В январе уголовное дело в очередной раз было передано в суд. К сожалению, доводов Татьяны Шамановой оказалось недостаточно: уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. Теперь женщина планирует подавать апелляционную жалобу – она хочет защитить доброе имя погибшего мужа и намерена добиться его оправдания.