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В Новомосковске суд из-за антисанитарии закрыл продуктовый павильон

В Новомосковске суд из-за антисанитарии закрыл продуктовый павильон

У владельца торговой точки есть десять дней на то, чтобы устранить нарушения законодательства.

В Новомосковске сотрудники местного отдела Роспотребнадзора провели внеплановый инспекционный визит в торговый павильон, принадлежащий ИП Багирову Р. Р.

На объекте были выявлены нарушения требований санитарного законодательства – в торговой точке нет раковины, не подведено водоснабжение и водоотведение, а продавец работает без санитарной одежды.

Кроме того, предприниматель не уведомил Роспотребнадзор о начале своей деятельности. В отношении коммерсанта возбуждены два административных дела. Новомосковский районный суд на 10 суток приостановил торговлю продуктами на объекте.

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Место
Тульская областьНовомосковск

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