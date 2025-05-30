В Новомосковске суд из-за антисанитарии закрыл продуктовый павильон

У владельца торговой точки есть десять дней на то, чтобы устранить нарушения законодательства.

В Новомосковске сотрудники местного отдела Роспотребнадзора провели внеплановый инспекционный визит в торговый павильон, принадлежащий ИП Багирову Р. Р.

На объекте были выявлены нарушения требований санитарного законодательства – в торговой точке нет раковины, не подведено водоснабжение и водоотведение, а продавец работает без санитарной одежды.

Кроме того, предприниматель не уведомил Роспотребнадзор о начале своей деятельности. В отношении коммерсанта возбуждены два административных дела. Новомосковский районный суд на 10 суток приостановил торговлю продуктами на объекте.