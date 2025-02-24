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По Центральному парку Тулы пробежали 500 бегунов из 75 городов России
Фото ГУ ТО «Тульские парки».

По Центральному парку Тулы пробежали 500 бегунов из 75 городов России

Самому опытному бегуну 78 лет, а самому молодому — 16.

В День защитника Отечества в Центральном парке прошел трейловый забег «Я — Патриот». 

На зимнюю трассу вышли 500 бегунов из 75 городов 12 субъектов России. Самому опытному бегуну 78 лет, а самому молодому — 16. Для комфорта участников трейла на фонтанной площади организовали стартово-финишный городок: вместительный теплый шатер для переодевания и выдачи стартовых пакетов.

Трех лидеров среди мужчин и трех победителей среди женщин на финише ждали заслуженные памятные призы и кубки, специально разработанные для данного спортивного мероприятия.

Каждого, кто пересек финишную черту, ждали оригинальные медали, а также вкусная каша и горячий чай в полевой кухне.

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Автор:
сегодня, в 17:00 0
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