По Центральному парку Тулы пробежали 500 бегунов из 75 городов России

Фото ГУ ТО «Тульские парки».

Самому опытному бегуну 78 лет, а самому молодому — 16.

В День защитника Отечества в Центральном парке прошел трейловый забег «Я — Патриот».

На зимнюю трассу вышли 500 бегунов из 75 городов 12 субъектов России. Самому опытному бегуну 78 лет, а самому молодому — 16. Для комфорта участников трейла на фонтанной площади организовали стартово-финишный городок: вместительный теплый шатер для переодевания и выдачи стартовых пакетов.

Трех лидеров среди мужчин и трех победителей среди женщин на финише ждали заслуженные памятные призы и кубки, специально разработанные для данного спортивного мероприятия.

Каждого, кто пересек финишную черту, ждали оригинальные медали, а также вкусная каша и горячий чай в полевой кухне.