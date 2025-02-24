В Туле суд огласил приговор похитителям подростка-наркодельца

В Туле четверо молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет признаны виновными в похищении несовершеннолетнего, незаконном проникновении в жилище и вымогательстве.

Судом установлено, что 26 ноября 2023 года на Красноармейском проспекте в Туле подростка силой затащили в машину четверо его знакомых. Парня отвезли к нему домой и потребовали 400 000 рублей. В случае отказа они угрожали ему тем, что расскажут правоохранителям о том, что он распространяет наркотики.

Свидетели похищения сообщили приметы злоумышленников в полицию, и благодаря слаженной работе стражей порядка парня освободили в тот же день. А чуть позже в отношении освобожденного возбудили уголовное дело и отправили в воспитательную колонию.

Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 3 лет до 6 лет 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Отметим, что обвиняемые так и не признали вину.



