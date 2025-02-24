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В Тульской области в 2025 году появятся 194 новые контейнерные площадки
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области в 2025 году появятся 194 новые контейнерные площадки

Они появятся в Туле, Алексине, Новомосковске, пос. Новогуровском, Киреевском и Богородицком районах.

24 февраля на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили распределение средств на обустройство контейнерных площадок.

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Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина сообщила, что по поручению губернатора в рамках программы «Наш район» для обустройства контейнерных площадок на придомовых территориях выделено 10 млн рублей. Всего планируется отремонтировать порядка 50 площадок.

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В 2025 году в Тульской области планируется установить 194 новые контейнерные площадки в Туле, Алексине, Новомосковске, пос. Новогуровском, Киреевском и Богородицком районах. На эти цели из бюджета выделено 29,9 млн рублей. Планируется, что до 1 августа проверка сметной документации и контрактование будут завершены.

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Дмитрий Миляев поручил главам муниципалитетов оперативно включать новые контейнерные площадки в общую схему размещения и в график вывоза мусора. А также следить за тем, как эти графики соблюдаются и насколько соответствуют реальной потребности жителей.

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