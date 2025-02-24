В Тульской области в 2025 году появятся 194 новые контейнерные площадки

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они появятся в Туле, Алексине, Новомосковске, пос. Новогуровском, Киреевском и Богородицком районах.

24 февраля на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили распределение средств на обустройство контейнерных площадок.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина сообщила, что по поручению губернатора в рамках программы «Наш район» для обустройства контейнерных площадок на придомовых территориях выделено 10 млн рублей. Всего планируется отремонтировать порядка 50 площадок.

В 2025 году в Тульской области планируется установить 194 новые контейнерные площадки в Туле, Алексине, Новомосковске, пос. Новогуровском, Киреевском и Богородицком районах. На эти цели из бюджета выделено 29,9 млн рублей. Планируется, что до 1 августа проверка сметной документации и контрактование будут завершены.

Дмитрий Миляев поручил главам муниципалитетов оперативно включать новые контейнерные площадки в общую схему размещения и в график вывоза мусора. А также следить за тем, как эти графики соблюдаются и насколько соответствуют реальной потребности жителей.