Волейбольная «Тулица» обыграла «Омичку» со счётом 3:1

Накануне в МСЦ «Тула-Арена» в рамках 24-го тура Pari Суперлиги прошла встреча волейбольных команд «Тулица» и «Омичка».

В первом сете тулячки уступили гостьям, но затем взяли инициативу в свои руки и, показав болельщикам красивую, волевую и зрелищную игру, одержали победу. Итоговый счёт: 3:1 (24:26, 25:14, 25:21, 25:22). Спортсменок поздравил губернатор Дмитрий Миляев:

– Девушки! Вы продемонстрировали свои лучшие качества и одержали заслуженную победу! Ваш командный дух и вера друг в друга вдохновляют болельщиков и весь тульский волейбол! Сохраните эту искру и не никогда не сдавайтесь! Только вперед, к новым победам!

Перед игрой в МСЦ «Тула-Арена» звучали песни военных лет. В преддверии Дня защитника Отечества и в рамках проекта «Марафон Победы» любители волейбола приняли участие в музыкальном флешмобе. Все вместе они исполнили одну из любимых песен Победы – «Катюшу».